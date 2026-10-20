Дмитрий Григоренко после ухода с занимаемого поста вице-премьера — руководителя аппарата правительства может перейти на работу в «Сбер» на позицию зампредседателя правления, при этом его также рассматривают на роль руководителя Объединенной микроэлектронной компании (ОМК), сообщили источники «Ведомостей».