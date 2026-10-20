Дмитрий Григоренко после ухода с занимаемого поста вице-премьера — руководителя аппарата правительства может перейти на работу в «Сбер» на позицию зампредседателя правления, при этом его также рассматривают на роль руководителя Объединенной микроэлектронной компании (ОМК), сообщили источники «Ведомостей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)