Михаил Чаплыга: КНР не поддерживает саммиты без РФ?

Вот всегда нравился язык дипломатии. Так красиво растолковать слово «пистон»: в Государственном департаменте США отметили положительные сдвиги в действиях Израиля для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа после общения лидеров США и Израиля на прошлой неделе.