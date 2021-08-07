Пять вещей, которые мужчины скрывают от общества, от женщин и от себя

Всё о женщинахПолитикаПять вещей, которые мужчины скрывают от общества, от женщин и от себя Часто мужчины хотят казаться высеченными из камня изваяниями, а не людьми: без эмоций, без слабостей, без слез.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЯЯнаМужчины более эмоциональны, впечатлительны и менее агрессивны в сравнении с женщинами. Поэтому и живут меньше, чем они.саша дмитренконаписано про тех,кто хочет сменить пол)))))ЕленаТолько подтверждение того, что нормальных мужчин не осталось: теперь все хотят быть проститутами и на ручки....., тьфу....🙇🙇🙇ЯЯнаОни всегда были такими(только не проститутами-слишком примитивно) , это их природа. А вот общество, установки, плюс физические возможности и неспособность рожать, заставляют их быть полной противоположностью. Этот факт подтверждается женщинами. По ним тоже можно отследить их истинную природу. Поэтому необходимы чёткие ролевые позиции полов, чтобы не было смешения их.Комментировать
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