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Пять вещей, которые мужчины скрывают от общества, от женщин и от себя

Пять вещей, которые мужчины скрывают от общества, от женщин и от себя

Часто мужчины хотят казаться высеченными из камня изваяниями, а не людьми: без эмоций, без слабостей, без слез.

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Яна
Мужчины более эмоциональны, впечатлительны и менее агрессивны в сравнении с женщинами. Поэтому и живут меньше, чем они.
саша дмитренко
написано про тех,кто хочет сменить пол)))))
Елена
Только подтверждение того, что нормальных мужчин не осталось: теперь все хотят быть проститутами и на ручки....., тьфу....🙇🙇🙇
Яна
Они всегда были такими(только не проститутами-слишком примитивно) , это их природа. А вот общество, установки, плюс физические возможности и неспособность рожать, заставляют их быть полной противоположностью. Этот факт подтверждается женщинами. По ним тоже можно отследить их истинную природу. Поэтому необходимы чёткие ролевые позиции полов, чтобы не было смешения их.

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