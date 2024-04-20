Не бойся, я с тобой

Александр

Ненормально врать,как ты.Ты убирал подъезды и чистил мусоропроводы? Может развозил заказы в любое время года и в любую погоду?Откуда тебя мигранты вытеснили?Какой социалкой пользуются мигранты? Что у тебя отобрали? И ведут они себя тихо и спокойно,никого не трогают,если их не оскорбляют.Как мы к ним,так и они к нам. Всё взаимосвязано.