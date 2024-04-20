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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Не бойся, я с тобой

Не бойся, я с тобой

Манипуляторы всегда действуют через эмоции и чувства. Три самых сильных – это жадность (зависть), лесть (тщеславие) и страх.

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Комментарии
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Александр
Ненормально врать,как ты.Ты убирал подъезды и чистил мусоропроводы? Может развозил заказы в любое время года и в любую погоду?Откуда тебя мигранты вытеснили?Какой социалкой пользуются мигранты? Что у тебя отобрали? И ведут они себя тихо и спокойно,никого не трогают,если их не оскорбляют.Как мы к ним,так и они к нам. Всё взаимосвязано.
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12 час.
Александр
Смотри первоисточник.Блог Александра Роджерса. Манипуляциями занимается &quot;Царь-град&quot; ,&quot;Многонационал&quot; ,когда под простые бытовые конфликты подсовывают национальный вопрос.
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12 час.
Наталия
И все-таки Роджерс не совсем прав. Раньше к нам ехали такие люди, как Полад Бюльбюль оглы, Рустам Ибрагмбеков, Муслим Магомаев, Онгин Гаджикасимов. Сейчас же все наоборот. К сожалению, к нам рванули, мягко говоря, далеко не самые лучшие и культурные представители южных республик. Поэтому вероятность встретить среди них интересного и приличного   человека крайне мала.
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9 час.

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