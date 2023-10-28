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Россия поставляет Франции 10% всего импортируемого страной газа

Россия поставляет Франции 10% всего импортируемого страной газа

Россия поставляет Франции 10% всего импортируемого страной газа Наталья МарковаФранция, как и многие европейские страны, заявила о намерениях снизить зависимость от газа из России.

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