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Responsible Statecraft: Западное оружие не поможет ВСУ победить

Responsible Statecraft: Западное оружие не поможет ВСУ победить

Вооруженные силы Украины не смогут добиться значительных военных успехов даже с большим количеством западного оружия, так как Россия уже приспособилась к нему, пишет в статье для Responsible Statecraft американский профессор истории Марк Эпископос.

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