В Подмосковье демонтировали около 3,3 тыс. незаконных НТО с начала 2026 года

В Московской области с начала 2026 года демонтировали около 3,28 тыс. нестационарных торговых объектов, размещенных с нарушением законодательства, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
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Ай молодцы ! Мелкие предприниматели раззорились. А еще у сельских труженников повырезали свиней и коров. Крупные торговые сети , Маркетплейсы и агрохолдинги довольно потирают потные загребущие ручёнки.