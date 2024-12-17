SHOT: Перед смертью бывший муж Седоковой поставил на заставку телефона ее номер

Бывший муж экс-участницы «ВИА Гры» Анны Седоковой 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма, тело которого обнаружили в подъезде многоэтажки в центре Москвы, перед смертью поставил на заставку телефона ее номер.
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