Посол РФ в Оттаве Степанов: арест в Канаде российского Ан-124 - пиратство и угон

Посол Российской Федерации в Оттаве Степанов в четверг, 15 февраля, заявил, что незаконный арест в Канаде самолета Ан-124−100 российского грузового авиаперевозчика «Волга — Днепр» - пиратство, кража и угон.
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