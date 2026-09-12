Саудовская Аравия остановила ключевой нефтепровод

ЭР-РИЯД (ИА Реалист). 12 сентября министерство энергетики Саудовской Аравии объявило о временной приостановке работы нефтепровода «Восток–Запад» (также известного как Petroline) в качестве «предупредительной меры» после серии атак беспилотников, произошедших утром 10 сентября в районах Эр-Рияда и Медины.
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