Саудовская Аравия остановила ключевой нефтепровод

ЭР-РИЯД (ИА Реалист). 12 сентября министерство энергетики Саудовской Аравии объявило о временной приостановке работы нефтепровода «Восток–Запад» (также известного как Petroline) в качестве «предупредительной меры» после серии атак беспилотников, произошедших утром 10 сентября в районах Эр-Рияда и Медины.