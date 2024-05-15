ЦБ предлагает вернуться к вопросу зачисления дивидендов по ИИС-3 на другие счета

Банк России предлагает вернуться к дискуссии по поводу зачисления дивидендов по акциям и купонов по облигациям, полученных на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС-3), на другие счета, отличные от этого ИИС, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамах конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024».