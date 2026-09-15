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Индекс Мосбиржи снизился на 0,5% в ходе торгов

Индекс Мосбиржи снизился на 0,5% в ходе торгов

Наиболее ликвидные акции Лукойла, Сбербанка и Роснефти на Московской бирже показывают небольшой рост, Газпром снижается на 0,1%.

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