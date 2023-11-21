Марочко: у ВСУ начались проблемы из-за поломок западной техники

Переданная Киеву западная техника выработала свой ресурс и потребовала ремонта. У ВСУ нет специалистов для ее восстановления и запасов, чтобы заменить вышедшие из строя технику и артиллерию, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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