Марочко: у ВСУ начались проблемы из-за поломок западной техники

Переданная Киеву западная техника выработала свой ресурс и потребовала ремонта. У ВСУ нет специалистов для ее восстановления и запасов, чтобы заменить вышедшие из строя технику и артиллерию, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.