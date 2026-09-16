Житель Сараевского округа получил 6 лет колонии за хранение и сбыт оружия

По данным источника, житель села Сысои при уборке надворной постройки нашел однозарядную винтовку, владельцем которой был его отец.
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