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Аэропорт Новой Зеландии установил временные рамки для прощальных объятий

Аэропорт Новой Зеландии установил временные рамки для прощальных объятий

Пассажиры аэропорта Данидин теперь могут обниматься в зоне вылета не дольше трех минут. Такое ограничение вызвано необходимостью поддерживать бесперебойное движение пассажиропотока и соблюдать требования безопасности.

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