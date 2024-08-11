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«Это и есть как раз та битва, о которой я всегда говорил». Соратник Кадырова назвал бои в Курской области решающими

«Это и есть как раз та битва, о которой я всегда говорил». Соратник Кадырова назвал бои в Курской области решающими

Вчера 1,9K прочитали Бои в Курской области можно назвать решающей битвой специальной военной операции, считает командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Жаль Жени Пригожина нет давно бы хуев взяли и этой хрени бы не было. Ебаный оленевод постарался. А путин его прикрывает до сих пор. Вот и получили позор в Курске
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