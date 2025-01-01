В России с 1 января 2025 года начал действовать туристический налог

Памятник генералу И.А. Плиеву в центре Владикавказа Туристический налог начал действовать на территории 55 регионов России с 1 января 2025 года, при этом в большинстве из них его действие будет распространяться на отдельные муниципалитеты.
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