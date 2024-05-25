Российская выставка племенных овец и коз: заместитель Министра сельского хозяйства провел круглый стол по вопросам ветеринарии

В четверг, 23 мая, заместитель Министра сельского хозяйства России Максим Увайдов провел заседание круглого стола по профилактике и борьбе с особо опасными болезнями животных в рамках XXIV Российской выставки племенных овец и коз в городе Каспийске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии