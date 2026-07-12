Иран не контролирует Ормузский пролив, — CENTCOM

Иран не контролирует Ормузский пролив, заявляет CENTCOM. «Ормузский пролив открыт для всех судов, осуществляющих законный проход через международные воды.
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