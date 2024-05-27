Түбән Тәкермәндә фаҗигадә һәлак Саматның әнисе😢 «Кибеткә барышлый гаилә төркемебезгә видео җибәрде, кәефе юклыкка игътибар иттем, елмаймый да.
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Түбән Тәкермәндә фаҗигадә һәлак Саматның әнисе😢 «Кибеткә барышлый гаилә төркемебезгә видео җибәрде, кәефе юклыкка игътибар иттем, елмаймый да.