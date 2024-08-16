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Калужские новости

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Калужские предприниматели могут получить платежную карту ПСБ в виде стикера

Калужские предприниматели могут получить платежную карту ПСБ в виде стикера

ПСБ реализовал возможность выпуска корпоративных банковских карт в формате платежных стикеров, что дополнило предлагаемые банком платежные средства для малого и среднего бизнеса и расширило их функционалПСБ реализовал возможность выпуска корпоративных банковских карт в формате платежных стикеров, что дополнило предлагаемые банком платежные средства для малого и среднего бизнеса и расширило их функционал.

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