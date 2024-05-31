О мрачных перспективах Армении - «Страну скупят за бесценок»

Ни у кого не должно быть иллюзий насчет того, что на Западе не провели предварительный анализ экономики Армении и не знают о катастрофических последствиях отказа от экономического сотрудничества и энергоресурсов Российской Федерации.
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