РФПИ, "Ростелеком" и Fplus создадут совместные проекты по импортоопережению в IT

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), компания "Ростелеком" и производитель электроники Fplus объявляют о партнерстве для реализации проектов по импортоопережению в IT, в том числе, в сфере инвестиций в развитие критической информационной инфраструктуры, а также искусственного интеллекта и больших данных.