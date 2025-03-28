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Стилист Яикова: маски с кокосовым и репейным маслами помогут восстановить волосы

Стилист Яикова: маски с кокосовым и репейным маслами помогут восстановить волосы

Многие сталкиваются с тем, что волосы перестают блестеть, выглядят сухими, путаются и пушатся. Но не все сразу спешат в салон: зачем, если можно сделать маску с перцем или намазать голову кефиром? Как ухаживать за поврежденными волосами дома и не сделать хуже, "Газете.

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