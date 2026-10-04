stroimdom21
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stroimdom21

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GRAUDE KV 30.3: мой опыт превращения кухни в кофейню

GRAUDE KV 30.3: мой опыт превращения кухни в кофейню

Кофейная культура в последние годы сделала огромный шаг вперёд, и теперь для того, чтобы насладиться действительно качественным эспрессо или капучино, вовсе не обязательно искать специализированное заведение.

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