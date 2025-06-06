«Педагог года» работает в школе №2005 района Куркино

Завершился главный профессиональный конкурс для учителей – «Педагоги года Москвы. Два педагога школы №2005 вышли в финал: Слабкова Анастасия Александровна, учитель русского языка и литературы (номинация «Педагогический старт», направление «Учитель-мастер»);Казанцев Сергей Андреевич, учитель физической культуры и тренер по плаванию (номинация «Сердце отдаю детям»).