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КУРКИНО

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«Педагог года» работает в школе №2005 района Куркино

Завершился главный профессиональный конкурс для учителей – «Педагоги года Москвы. Два педагога школы №2005 вышли в финал: Слабкова Анастасия Александровна, учитель русского языка и литературы (номинация «Педагогический старт», направление «Учитель-мастер»);Казанцев Сергей Андреевич, учитель физической культуры и тренер по плаванию (номинация «Сердце отдаю детям»).

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