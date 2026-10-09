"Не проволока": как перерезание канатов Южного моста обрушит логистику ВСУ — эксперт

Россия может добиться перерезания всех вант у Южного моста в Киеве. У Московского моста конструкция другая, но принцип тот же — даже если мост не развалится, пропускная способность будет крайне низкая.
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