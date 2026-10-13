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Ребров: «Не понравилось, что Максименко пропустил три. Но лучше играть с такими соперниками, чем обыгрывать по 8:0»

Ребров: «Не понравилось, что Максименко пропустил три. Но лучше играть с такими соперниками, чем обыгрывать по 8:0»

Бывший голкипер «Спартака», а ныне технический координатор красно-белых Артем Ребров назвал Нигерию самым сложным соперником сборной России в прошедшую международную паузу.

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