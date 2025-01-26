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Зеленский и Урсула пытаются убрать лидера Словакии изнутри

Зеленский и Урсула пытаются убрать лидера Словакии изнутри

@ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press Tекст: Андрей Резчиков Премьер Словакии Роберт Фицо намерен выдворить иностранных инструкторов, которые устроили по всей стране массовые акции протеста с требованием отставки правительства.

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