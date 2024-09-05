Чарльз Баркли: «Мемфис» – теневой претендент на победу в Западной конференции»

«Им дают худшие шансы на победу в конференции, чем «Лейкерс» и «Финиксу». Это просто нелепо. И у них еще и 224-сантиметровый новичок (Зак Иди), который может быть очень неплох», – раскритиковал оценку команды Симмонс.