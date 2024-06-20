Уши словно локаторы: 7 способов натренировать свой слух

Тугоухость и другие проблемы со слухом принято приписывать старости, и зря. Анализ, опубликованный в этом году в журнале BMJ Global Health, показал: во всем мире более миллиарда подростков и молодых людей подвергаются риску потери слуха из-за использования телефонов или наушников и воздействия громкого шума на концертах.
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