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IZ: В торговых сетях России нашли консервы с личинками червей

IZ: В торговых сетях России нашли консервы с личинками червей

"Общественная потребительская инициатива" направила обращения в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой изъять из торговли консервы печени минтая по-приморски из-за обнаруженных в них личинок червей.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Какая-то ОБШЕСТВЕННАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА... работать идите, бездельники.
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15 час.

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