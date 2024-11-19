Пентагон отказался раскрыть число переданных Киеву ракет ATACMS

Количество переданных Украине тактических баллистических ракет ATACMS отказались раскрыть в Пентагоне, заявила заместитель пресс-секретаря военного ведомства Сабрина Сингх 18 ноября на брифинге журналистам.
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