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Пентагон отказался раскрыть число переданных Киеву ракет ATACMS

Пентагон отказался раскрыть число переданных Киеву ракет ATACMS

Количество переданных Украине тактических баллистических ракет ATACMS отказались раскрыть в Пентагоне, заявила заместитель пресс-секретаря военного ведомства Сабрина Сингх 18 ноября на брифинге журналистам.

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