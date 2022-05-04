СМИ: Евросоюз планирует отключить от SWIFT Россельхозбанк и МКБ

ЕС уже принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики РоссииЕврокомиссия планирует предложить отключение Московского кредитного банка (МКБ) и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT.
ЕС уже принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики РоссииЕврокомиссия планирует предложить отключение Московского кредитного банка (МКБ) и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT.
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