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Российские мотострелки уничтожили более 10 единиц техники ВСУ

Российские мотострелки уничтожили более 10 единиц техники ВСУ

Мотострелковая рота под командованием лейтенанта Ахмедхана Кичиакаева во время оборонительных действий нанесла поражение противнику, уничтожив более десяти единиц техники и несколько десятков человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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