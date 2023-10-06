Российские мотострелки уничтожили более 10 единиц техники ВСУ

Мотострелковая рота под командованием лейтенанта Ахмедхана Кичиакаева во время оборонительных действий нанесла поражение противнику, уничтожив более десяти единиц техники и несколько десятков человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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