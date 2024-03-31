Имя: Лиза Фамилия: Мантлер Полное имя: Лиза Мантлер Национальность: немец Родилась: 17 июня 2002 г. Страна: Штутгарт, Германия Цвет волос: Коричневый Цвет глаз: Карий Размеры: (США) 34-24-34 (ЕС) 86-61-86 Рост: 5,6; 168 см Размер обуви: (США) 7 Инстаграм Лизы Мантлер – @lisaandlena Лиза Мантлер TikTok – @lisaandlena #Lisa #Mantler.
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