Генменеджер "Торонто" Треливинг о Самсонове: мы пытаемся помочь ему

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мэйпл Лифс" Брэд Треливинг прокомментировал выставление российского вратаря Илью Самсонова на драфт отказов, отметив, что это не является наказанием для голкипера, передает Sportsnet.
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