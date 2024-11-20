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Фото с Шольцем и первые кадры с места задержания немецкого диверсанта в России: ФСБ сообщила детали

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