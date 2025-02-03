В Туле суд отказывается отправить осужденного за наркоторговлю поляка на родину, потому что там его могут отпустить на свободу

Тульский областной суд рассмотрел апелляцию гражданина Польши Станислава Я. на решение Плавского межрайонного суда, которым осужденному отказано в удовлетворении представления о его передаче для дальнейшего отбывания наказания на родину.
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