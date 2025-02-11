В США суд заблокировал прекращение финансирования медисследований

Прекращение администрацией президента США Дональда Трампа финансирования медицинских исследований, университетов и медцентров заблокировал окружной суд Массачусетса, следует из опубликованного 10 февраля в судебной базе постановления суда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии