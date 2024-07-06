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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек начали бракоразводный процесс

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек начали бракоразводный процесс

Надежды фанатов актера Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес не оправдались. Грустные глаза Бена на красных дорожках, его переезд в съемный дом, поездки на отдых по одиночке — все эти «подозрительные» события, если даже и выдуманы или были преувеличены прессой, освещались не просто так.

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