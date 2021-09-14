Картина дня. Финансы

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Forbes (США): Россия без шума вырывается вперед, и биржа в Нью-Йорке приглядывается к новым IPO в РФ

Forbes (США): Россия без шума вырывается вперед, и биржа в Нью-Йорке приглядывается к новым IPO в РФ

Автор делового издания Forbes со знанием дела перечисляет те российские компании, которые стали лидерами по прибыльности в последние месяцы.

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Борис Осипов
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Дмитрий Гурин
Главное с акциями этим компаниям надо поаккуратнее крутить, а то апс и они уже чужие.... Ф.Форсайт "Псы войны".
Анатолий Федоров
Фирмы стали прибыльнее, обдирая население и государство. От этого государство и народ богатеет?
Ночной кошмар
Ага, ворвались в твою квартиру, и потребовали отдать всё золото, нажитое непосильным трудом. Ограбили подчистую...)))

Картина дня

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