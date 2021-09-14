Forbes (США): Россия без шума вырывается вперед, и биржа в Нью-Йорке приглядывается к новым IPO в РФ

Автор делового издания Forbes со знанием дела перечисляет те российские компании, которые стали лидерами по прибыльности в последние месяцы.
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