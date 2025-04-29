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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плотников о турне «России 25»: «Нужно полностью отдаваться системе и доверять тренерам. Будем готовиться»

В понедельник команда «Россия 25» под руководством главного тренера Романа Ротенберга провела открытую тренировку в УТЦ «Новогорск».

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