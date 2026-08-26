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«Я отдал этот бой»: Цзю завершил вничью поединок с Махоуни за звание претендента на титул IBF

«Я отдал этот бой»: Цзю завершил вничью поединок с Махоуни за звание претендента на титул IBF

Бой Никиты Цзю с Беном Махоуни завершился вничью и не выявил обязательного претендента на титул IBF. Сын абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю провёл один из самых сложных поединков в карьере, большую часть которого оказывал на соперника давление, однако тот пережил тяжёлые отрезки и продержался все 12 раундов.

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