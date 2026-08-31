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Новости Липецка

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Липчанин 12 лет незаконно получал «чернобыльские» выплаты

Житель Липецка получил выплаты за проживание в зоне радиоактивного загрязнения, хотя фактически жил в Липецке.

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