Гросси заявил о растущей обеспокоенности безопасностью Запорожской АЭС

На фоне не прекращающихся обстрелов Запорожской АЭС и периодических перебоев с поставками электроэнергии на станцию обеспокоенность безопасностью "растет с каждым днем", заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси индийской газете The Indian Express.