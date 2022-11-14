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Гросси заявил о растущей обеспокоенности безопасностью Запорожской АЭС

Гросси заявил о растущей обеспокоенности безопасностью Запорожской АЭС

На фоне не прекращающихся обстрелов Запорожской АЭС и периодических перебоев с поставками электроэнергии на станцию обеспокоенность безопасностью "растет с каждым днем", заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси индийской газете The Indian Express.

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