5 Best Dark Academia TV Shows Of All Time, Ranked

From gothic mansions to secret magic schools, we ranked the five best TV shows that perfectly capture the moody, literary dark academia aesthetic.
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