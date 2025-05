Левая рука и языковые расстройства: новые открытия в неврологии

Международная группа ученых из Университета Рура Бохума (Ruhr University Bochum), Гамбургского университета (University of Hamburg), Университета Нижмегена (University of Nijmegen) и Университета Афин (University of Athens) провела мета-анализ, который выявил связь между ранними неврологическими расстройствами и леворукостью или смешанной рукой.