«Великие ошибки» СССР: Сталин и национальный вопрос Газета "Правда" 23 февраля 1942 г.Предыдущая статья «Великие ошибки СССР: образование Советского Союза» вызвала бурную реакцию.
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«Великие ошибки» СССР: Сталин и национальный вопрос Газета "Правда" 23 февраля 1942 г.Предыдущая статья «Великие ошибки СССР: образование Советского Союза» вызвала бурную реакцию.
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