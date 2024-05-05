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Китай

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Китай и Франция активно сотрудничают в области образования - Минобразования КНР

Пекин, 4 мая /Синьхуа/ -- В настоящее время более 46 тыс. китайских студентов учатся во Франции, в то время как свыше 1 500 французских студентов обучаются в китайских учебных заведениях, свидетельствуют последние данные Министерства образовании КНР.

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