Китай и Франция активно сотрудничают в области образования - Минобразования КНР

Пекин, 4 мая /Синьхуа/ -- В настоящее время более 46 тыс. китайских студентов учатся во Франции, в то время как свыше 1 500 французских студентов обучаются в китайских учебных заведениях, свидетельствуют последние данные Министерства образовании КНР.